تعرف على سعر اساور ياسمين صبري من كارتييه!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 يونيو 2021 05:43 صباحاً - ارتداء الكثير من الأساور في يد واحدة يدل على الثقة في النفس والجرأة في اختيار الأزياء، وهذا ما تقوم به دوما الممثلة ياسمين صبري، فهناك عدد من الأساور التي تفضلها دوما للارتداء اليومي.

ظهرت ياسمين صبري في أغلب صورهاالتي تنشرها يوميا بعيدا عن ظهورها في المهرجانات والاحتفالات والمناسبات، ترتدي عدد من الأساور المصنعة للاستخدام اليومي العادي وليست فاخرة بما يكفي لحضور المناسبات الكبرى، تعرف عليهم وعلى أسعارهم:

Love Bracelet من Cartier

ظهرت ياسمين وهي ترتدي سوار Love من الذهب الأصفر وتصل قيمته إلى 10 آلاف و500 دولار.

تبدأ قصة سوار Cartier Love في عام 1959، عندما هاجر الشاب ألدو سيبولو من روما إلى نيويورك، وكان حظه في الحب قليلا، وفي إحدى الليالي، انتهت قصة حبه، وعاد حزينا إلى الاستوديو الخاص به في الساعة 3 صباحاً، وتوصل سيبولو إلى تصميمٍ لسوارٍ يرمز إلى الحب الدائم، من خلال جوهرة لا يمكن إزالتها فحسب، بل وتركيب رؤوس لولبية على السوار ليصعب خلعها.

سوار Juste un Clou من Cartier

هذا السوار ذو تصميم يشبه المسمار، ويصل سعره إلى 7100 دولار>

سوار من المجوهرات Tennis من Cartier

ويصل سعره إلى 35 ألف و500 دولار، وهي مكونة من 43 ماسة، بحجم 7 بوصات تقريبا؛ بحجم 4.2×3.4 مم تقريبًا؛ وتزن 20.98 جرام.