هكذا احتفل محمد نور بعيد ميلاده نجله "عبد الله" (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد نور، بعيد ميلاد نجله "عبدالله"، يوم الأحد الموافق 13 يونيو الجاري.

ونشر "نور" مقطع فيديو وصورا لنجله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "حبيب قلبي عبدالله، كل سنة وأنت طيب عقبال 100 سنة".

وكشف الفنان محمد نور، مؤخرا، عن طرحه ألبوما غنائيا جديدا يحتوي على 8 أغاني خلال الفترة المقبلة.

وكتب نور، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "قريبًا إن شاء الله أحلى ٨ أغاني أنا عملتهم في حياتي، بإذن الله يعجبوكم.. اشتغل معايا أهم فنانين في مصر الحمد لله.. إنتاج شركة كيوب ميوزيك (محمد علام)".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نور، أغنية "بحبك يا أمي" التي طرحها بمناسبة عيد الأم، من كلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع زووم.