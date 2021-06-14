أيتن عامر تنشر صورا من جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة أيتن عامر، لجلسة تصوير كشفت عن صور جديدة منها، وشاركت من خلالها في تحدي "لو كنت" المنتشر بين نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

‎ونشرت أيتن، الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "لو كنت ساعة.. كنت هابقى ساعة حظ ما تتعوضش".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، من تأليف إنجي علاء.

كما شاركت أيتن عامر في مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، أحمد فهمي، وطارق عبد العزيز ورانيا يوسف وغيرهم، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.