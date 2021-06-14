بعد نشرها صورا معها.. نجوم الفن يدعون بالشفاء لوالدة هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورا لها مع والدتها شيرين المنزلاوي، وطلبت لها الدعاء بعد إجرائها عملية جراحية.

ونشرت "هنا" صورا لها مع والدتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا، سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة، الـ5 أيام الجايين مهمين أوي ندعي فيهم عشان هيحددوا حاجات كتير أرجو الدعاء.. وشكرا لكل الناس اللي سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة أبدا في أي حد غالي عليكوا.. شكرا".

وتفاعل الكثير من نجوم الفن مع المنشور، ومن بينهم الفنانة ليلى أحمد زاهر والتي كتبت: "ربنا يشفيها ويعافيها وتقوم بالسلامة وتبقى أحسن من الأول إن شاء الله"، وكتبت السيناريست إنجي علاء: "ألف سلامة عليها حبيبتي ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة".

وكتبت الفنانة ولاء الشريف: "ربنا يشفيها ويعف عنها يارب"، كما كتبت الفنانة نور قدري: "ربنا يشفيها ويعفو عنها"، وكتبت الفنان شذى: "سلامتها حبيبتي"، وكتبت الفنانة المغربية هدى مجد: "ربنا يخليهالك يارب" وغيرهم.

وكانت الفنانة هنا الزاهد، قد كشفت عن خضوع والدتها يوم السبت، لعملية جراحية دون الكشف عن أي تفاصيل وقتها.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، أحمد حلاوة، محمود حافظ، خالد أنور، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.