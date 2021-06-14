كتب امير فتحي في الاثنين 14 يونيو 2021 03:50 صباحاً - أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت المطربة الإماراتية صورة لها بطريقة السيلفي، عبر حسابها على سناب شات، ظهرت فيها وهي تحمل مبخرة يعلوها كسرة ضخمة من العود.
الحجم الكبير لكسرة العود التي ظهرت بيد المطربة أحلام، دفع كثير من المعلقين على الصورة للمقارنة بين قطع العود التي يعتادون استعمالها في منازلهم، وبين تلك القطعة التي ظهرت في صورة أحلام.
وفيما يلي بعضا من التعليقات الساخرة التي تداولها المغردون تعليقا على صورة احلام وحجم كسرة العود.
كانت هذه تفاصيل خبر “الملكة بتبخر المملكة كلها”.. احلام تثير الجدل بسبب كسرة كبيرة من العود! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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