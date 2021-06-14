شكرا لقرائتكم خبر عن "شارموفرز" تحيى 4 حفلات فى ساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة شارموفرز 4 حفلات غنائية على يومين بمثابة حفلين كل يوم على مسرح ساقية الصاوى، على أن يكون الحفل الأولى في الرابعة عصرًا، والحفل الثانى في الثامنة مساء، وذلك يوم الخميس والجمعة المقبلين الموافق 17 و18 يونيو الجارى.

وكانت آخر كليبات لفرقة شارموفرز بعنوان "سينجل" وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب وظهر كضيف شرف فقط نظرًا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع ودارت فى إطار ظهورهم فرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل"، وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان وتم تصوير الكليب في النادي السويسري بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل إحدى مباني النادي هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع في تجربته الإخراجية الأولى.