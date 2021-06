هيفاء وهبي وأكرم حسني يجتاحان تويتر بـ “لو كنت”

كتب امير فتحي في الاثنين 14 يونيو 2021 02:43 صباحاً - انتشر خلال الساعات الماضية، هاشتاج بعنوان “لو كنت” على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وأول من شارك فى الهاشتاج الفنان المصري أكرم حسنى والفنانة اللبنانية هيفاء وهبى عبر حساباتهما الرسمية على تويتر.

وخلال دقائق معدودة تفاعل مع حسني ووهبي عدد كبير من النجوم بسرعة كبيرة، حيث قاموا بكتابة نفس الهاشتاج بجمل مختلفة على حساباتهم المختلفة.

وتساءل كل المغردين عن سبب الهاشتاج، ولماذا يغرد عليه كل الفنانين، ويبدو أن هذا الهاشتاج هو عبارة عن دويتو غنائى جديد يجمع نجم الكوميديا أكرم حسنى و النجمة اللبنانية هيقاء وهبى. وروج الاثنان له على طريقتهما الخاصة.



وفي وقت لاحق، أعلن أكرم حسنى وهيفاء وهبي عن طرح دويتو غنائي هو العمل الأول الذي يجمع بينهما، وسيطرح من خلال فيديو كليب مصور يحمل عنوان “لو كنت”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

لو كنت

١٤ يونيو ٢٠٢١ – الساعة ٥ مساءً بتوقيت القاهرة | ٦ بتوقيت بيروت على يوتيوب

و ١٥ يونيو ٢٠٢١ على المنصات

???????????? ????????????????

14.06.2021 – 5 Pm Cairo time | 6 Pm Beirut time

ويستعد أكرم حسنى لاستكمال باقى أحداث فيلم ” العميل صفر” بعد توقف التصوير لمدة 6 أشهر، وتشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نيللى كريم، وتظهر نيللى خلال أحداث الفيلم فى دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها في الكباريه الفنان الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا في الصباح، وفى الكباريه ليلاً .

فيلم “العميل صفر” فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته مع نيللر كريم لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين.