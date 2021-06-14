شاهدوا صور زوجة مصطفى خاطر فاتنة الجمال.. ولهذا السبب الصادم تعرضت للسخرية والتنمّر!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 يونيو 2021 02:43 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للفنان المصري “مصطفى خاطر” مع زوجته، كان قد نشرها عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت زوجته أن تلفت الأنظار بجمالها النادر في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

واحتفل الفنان مصطفى خاطر بزفافه علي السيدة روان هلال في أغسطس عام 2017 في حفل كبير بالقاهرة بأحد الفنادق الكبري حضره نجوم “مسرح مصر” جميعًا: ومن الفنانين حضر أيضًا محمد عادل إمام، ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، بيومي فؤاد، سليمان عيد وأحمد زاهر، ياسمين عبد العزيز وغيرهم.

وتعرضت زوجة الفنان مصطفى خاطر إلى التنمر من قبل بعض رواد “السوشيال ميديا“، وذلك عقب نشر صور لها وهي حامل في الشهور الأخيرة ومقارنتها بصورة قديمة لها قبل الحمل، وبسبب زيادة وزنها بطبيعة الحمل وتغيير ملامحها انتقدت مجموعة كبيرة ذلك وبدء التنمر عليها.

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من ناحية أخري، وصلت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للنجمين مصطفى خاطر دينا الشربيني إلى3 ملايين و510 جنيه، ليأتي رابع أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلمي «أحمد نوتردام» لـ رامز جلال وماما حامل و«ديدو» للفنان كريم فهمي.

ونشر مصطفى خاطر، بوستر جديد لفيلم “ثانية واحدة”، وظهر “خاطر” خلال البوستر حجمه صغير، ودينا الشربيني تحمله على ذراعيها، كما نشرت دينا الشربيني، بوستر آخر للفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل، وعلّقت عليه: “فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر”، وسيكون متاحًا للجمهور.

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة ، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

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