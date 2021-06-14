محمد الفلاح - هيفاء وهبي تكشف عن أول دويتو غنائي مع أكرم حسني

الإثنين 14 يونيو 2021

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمشاركة الفنان أكرم حسني لأول مرة، "دويتو" غنائيًا يحمل عنوان: "لو كنت".



ونشرت هيفاء، وأكرم البوستر الرسمي للأغنية عبر صفحتيهما على تطبيق"إنستجرام".

وعلّقت "هيفاء" قائلة: "انتظرونا قريبًا، في (لو كنت)، 14 يونيو الساعة 5 على اليوتيوب، و15 على المنصات، هيفاء وهبي، وأكرم حسني".

وكان أكرم وهيفاء، قد أطلقا هاشتاج "لو كنت" عبر صفحتيهما الرسميتين على إنستجرام.

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الهاشتاج، وأبرزهم: "آيتن عامر، وأحمد فهمي، وميرهان حسين، وشيكو، ومصطفى خاطر، وشيماء سيف، وهشام ماجد"، وغيرهم من الفنانين.