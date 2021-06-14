- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تكشف عن أول "دويتو" غنائي مع أكرم حسني والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - هيفاء وهبي تكشف عن أول دويتو غنائي مع أكرم حسني
الإثنين 14 يونيو 2021
فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمشاركة الفنان أكرم حسني لأول مرة، "دويتو" غنائيًا يحمل عنوان: "لو كنت".
ونشرت هيفاء، وأكرم البوستر الرسمي للأغنية عبر صفحتيهما على تطبيق"إنستجرام".
وعلّقت "هيفاء" قائلة: "انتظرونا قريبًا، في (لو كنت)، 14 يونيو الساعة 5 على اليوتيوب، و15 على المنصات، هيفاء وهبي، وأكرم حسني".
وكان أكرم وهيفاء، قد أطلقا هاشتاج "لو كنت" عبر صفحتيهما الرسميتين على إنستجرام.
وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الهاشتاج، وأبرزهم: "آيتن عامر، وأحمد فهمي، وميرهان حسين، وشيكو، ومصطفى خاطر، وشيماء سيف، وهشام ماجد"، وغيرهم من الفنانين.