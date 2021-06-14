فن ومشاهير

هيفاء وهبي تكشف عن أول "دويتو" غنائي مع أكرم حسني

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تكشف عن أول "دويتو" غنائي مع أكرم حسني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - هيفاء وهبي تكشف عن أول دويتو غنائي مع أكرم حسني

الإثنين 14 يونيو 2021

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمشاركة الفنان أكرم حسني لأول مرة، "دويتو" غنائيًا يحمل عنوان: "لو كنت".

 

ونشرت هيفاء، وأكرم البوستر الرسمي للأغنية عبر صفحتيهما على تطبيق"إنستجرام".

 

وعلّقت "هيفاء" قائلة: "انتظرونا قريبًا، في (لو كنت)، 14 يونيو الساعة 5 على اليوتيوب، و15 على المنصات، هيفاء وهبي، وأكرم حسني".

 

وكان أكرم وهيفاء، قد أطلقا هاشتاج "لو كنت" عبر صفحتيهما الرسميتين على إنستجرام.

 

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الهاشتاج، وأبرزهم: "آيتن عامر، وأحمد فهمي، وميرهان حسين، وشيكو، ومصطفى خاطر، وشيماء سيف، وهشام ماجد"، وغيرهم من الفنانين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا