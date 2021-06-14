شكرا لقرائتكم خبر عن أليكس رودريجيز يرد على جينيفر لوبيز بنفس طريقتها ويظهر مع زوجته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أليكس رودريجيز صديق جينيفر لوبيز السابق قرر الرد على ارتباط جينيفر لوبيز السريع بمجرد انفصاله عنها بحبيبها السابق بن أفليك، بالسير على نفس مسارها، وذلك من خلال إعادة الارتباط مرة أخرى مع زوجته السابقة وأم فتياته الذى انفصل عنها في عام 2007 أي قبل 14 عام من الآن.



اليكس وزوجته من الجيم

وأكد موقع ديلى ميل أن الثنائى اليكس رودريجيز وزوجته السابقة سينثيا سكورتيس تشاركا معًا صورًا لهما من داخل صالة تدريب في أحد الجيمات الأمر الذى عكس تواجدهما سوياً الفترة الأخيرة، إلا أن الجديد هو تباهي رودريجيز بذلك من خلال استوري عبر حسابه على موقع إنستجرام امتدحها فيه.



اليكس وزوجته السابقة

كما كتب أليكس رودريجيز في وصفه لها "سينثيا أم فتياتي الرائعة"، وما ان نشر ذلك حتي تكهنت المواقع الأجنبية ومنها الديلي ميل أن اليكس يخطط لإعادة علاقته السابقة رداً على ما فعلته جينيفر لوبيز بإعادة علاقتها مع بن أفليك بعد انفصال دام 17 عام منذ عام 2004 بالتحديد.

وقد بدا اليكس وزوجته السابقة أثناء مساعدتها له فى بعض التمارين من داخل الجيم، حيث من المفترض أن تكشف الأيام القادمة عما إذا كان الأمر مجرد صداقة أم أن الثنائى سيعيدا قصتهما السابقة للواجهة.