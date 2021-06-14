"كأني راح أنساها".. بكاء جومانا مراد بسبب تعرضها للانتقادات بعد وفاة ابنتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة جومانا مراد، على الانتقادات والتنمر التي تعرضت له بعد ظهورها بصحبة الفنانة سوزان نجم الدين مرتدية ملابس حمراء، بعد مرور أكثر من شهرين على وفاة ابنتها.

وقالت جومانا، ببرنامج "ذا إنسايدر بالعربي"، إنها "بكت وهي تقرأ الانتقادات كما بكت في نفس اليوم الذي دُفنت فيه ابنتها، وأوجعها ذلك التنمر بشدة، كما لو كان العالم يستكثرون عليها الضحكة".

وتابعت باكية أن "مناسبة الصورة كانت خروجها لأول مرة مع صديقتها سوزان نجم الدين التي حاولت تشجيعها على تغيير الجو"، مستكملة: "صديق بيحبك ويحاول إنه يطلعك من ظروفك، فواجهت انتقادات وتنمر والعالم تهجم عليا، وكأني راح أنسى بنتي".

وأضافت أن في عاداتهم وتقاليدهم لا يلبسون الأسود على الطفل ولا يُقام له عزاء، لكنها اضطرت لإقامة عزاء حتى تتمكن من استقبال عدد كبير من الذين أحبوا أن يواسوها، ولم يكن باستطاعتها استقبالهم في بيتها، ووجهت الشكر لكن من واساها من الوسط الفني في مصر وخارجها.

وكانت جومانا مراد، أعلنت وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو يوم 29 مارس 2021، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "الحمدلله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكِ، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير، يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنتِ طير من طيور الجنة يا أمي".