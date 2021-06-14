نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل حالة والده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، مساء الأحد، تفاصيل حالة والده الصحية.

وقال نجل أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "هو كان من 3 أسابيع رايح مستشفى جنب البيت عشان يكشف على أذنه، وهناك لسوء الحظ وقع على الأرض".

أضاف: "يومها عملناله أشعة، ولم يظهر أي شيء، وقالوا مجرد كدمة قوية شوية، ولكنه ظل يعاني من الآلام لمدة أسبوع، وقولنا لازم نطمن عليه وعملنا أشعة متخصصة أكثر، واتضح أن هناك شرخ في مفصل الحوض فوق القدم اليسرى".

تابع: "تاني يوم قرر أنه لو في عملية تنقذ الموقف هيعملها، وفعلا ركبوله مسمارين في المفصل، والحمد لله الجراحة تمت بسهولة، وخضع بعدها للعناية في المستشفى بشكل رائع، وبدأ في التحسن الحمد لله".

اختتم: "هو حاليا يخضع لبرنامج علاج طبيعي مكثف حتى يستعيد قوته على المشي بشكل طبيعي إن شاء الله، وهو خرج يوم الأحد الحمد لله من المستشفى ورجع البيت".

وكان عبداللطيف عدلي، مدير أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أوضح في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أن "أبو زهرة" تعرض للسقوط على الأرض، ودخل أحد المستشفيات بطريق مصر الإسماعيلية، وأجريت له الأشعة التي كشفت عن تعرضه لشرخ في مفصل الحوض، وتم تركيب مسامير له.

ومن جانب آخر؛ ينتظر عبد الرحمن أبو زهرة طرح فيلمه الجديد "أهل الكهف"، مع النجوم: خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.