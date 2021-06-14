نسرين طافش على الشاطئ و"سيلفي" ياسمين صبري.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيفاء وهبي

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سمر مرسي

نشرت الفنانة سمر مرسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من أمام البحر.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مصطفى خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أحد الأماكن الساحلية.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على شاطئ البحر خلال قضاء عطلتها الصيفية.