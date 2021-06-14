مايا دياب ونانسي عجرم يتبادلان التهنئة على "أحلى كلام" و"مشكلتك الوحيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مايا دياب على تهنئة صديقتها الفنانة نانسي عجرم على أغنيتها الجديدة "مشكلتك الوحيدي".

وكتبت مايا، عبر حسابها على "تويتر": "مشكلتي الوحيدة إنّك سبقتيني، لأن صار لي ٤ أيام مشغولة بالحفل وإصدار الأغنية.. كان لازم أقولك مبروك بالأول على الأغاني الرائعة اللي عم تنزليها.. أنا ناطرة كل الألبوم، وشكرًا على المحبة يا أغلى نانسي".

وكانت نانسي عجرم، وجهت التهنئة أيضًا لمايا دياب على أغنيتها الجديدة "أحلى كلام"، عبر حسابها على "تويتر"، وعلّقت: "الأغنية كتير حلوة.. ألف مبروك، نجاح أحلى كلام وX-Plore كمان من الفكرة للتنفيذ، للموسيقى.. فعلا سوبر مايا".

وطرحت مايا دياب، اليوم الأحد، أغنية "أحلى كلام" عبر قناتها على يوتيوب، وهي من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، والكليب إخراج شيرين خوري.

فيما طرحت نانسي عجرم أمس السبت، أغنية "مشكلتك الوحيدي" عبر قناتها على يوتيوب، وهي من كلمات علي المولى وألحان أيمن قميحة وتوزيع باسم رزق.