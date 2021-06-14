زكي فطين عبد الوهاب: السرطان بقى واحد صاحبي.. سابقا في الرئة وحاليا بالمخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان زكي فطين عبدالوهاب، الشكر لمن سانده بعد إعلانه الإصابة بورم في المخ، مشيدا بدعم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خاصة أن تكاليف العلاج المادية كبيرة للغاية.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، "أنا حاسس أن السرطان بقى واحد صاحبي، شوية في الرئة وشوية في المخ، واخد الموضوع ببساطة بس المرة دي مراحل العلاج أطول، وأنا بخير الحمد لله".

ولفت إلى أنه ليس هناك أي تدخل جراحي بالنسبة لحالته، موضحا: "الورم موجود في المخ في كذا منطقة، منهم المخيخ المسئول عن الاتزان.. اتصدمت أول يوم واتضايقت شوية، لكن الحمد لله خلاص مبقاش في مشاكل، وبحاول قدر الإمكان أعيش حياتي بشكل طبيعي".

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن قبل أيام، عن إصابته بورم في المخ، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أصدقائي الأعزاء.. عملت تحاليل والأشعة المطلوبة واكتشفت للأسف أن عندي ورم في المخ من المرحلة الرابعة.. آسف إني مش هقدر أرد على التليفونات.. ادعولي".

وفي مايو 2019؛ أعلن زكي فطين عبد الوهاب، إصابته بسرطان الرئة، وفي منتصف نوفمبر من نفس العام؛ أعلن تعافيه من المرض.