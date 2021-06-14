زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة بورم في المخ.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، "أنا وضعي الصحي الحمد لله، لكن بتجيلي دوخة كده مع عدم اتزان وصداع جامد أوي، وباخد أدوية لده".

أضاف: "الفكرة بس أن مراحل العلاج هتكون طويلة شوية المرة دي، أنا كان عندي سرطان في الرئة قبل كده، دلوقتي بقى في المخ، وهبدأ بكره حاجة اسمها (التخطيط) لتحديد أماكن الورم في المخ".

تابع: "بعد يومين أو ثلاثة هبدأ عمل أشعة كلية على المخ، حوالي 15 جلسة على مدار 3 أسابيع، في اليوم 5 جلسات، وبعد شهر كده هيبقى في أشعة رنين على المخ بالصبغة عشان يعرفوا درجة الاستجابة".

استكمل: "بعد كده هضطر أعمل أشعة تانية على الحوض والصدر والبطن عشان يعرفوا هل تأثرت الرئة من جديد ولا لأ، مراحل العلاج طويلة شوية لكن الحمد لله".

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن قبل أيام، عن إصابته بورم في المخ، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أصدقائي الأعزاء.. عملت تحاليل والأشعة المطلوبة واكتشفت للأسف أن عندي ورم في المخ من المرحلة الرابعة.. آسف إني مش هقدر أرد على التليفونات.. ادعولي".

وفي مايو 2019؛ أعلن زكي فطين عبد الوهاب، إصابته بسرطان الرئة، قبل أن يعلن في منتصف نوفمبر من نفس العام، تعافيه من المرض.