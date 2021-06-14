شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: لم أكن أتخيل أن أتقبل عزاء ابنتي يوم عيد ميلادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكت الفنانة جومانا مراد بكاء شديدا في لقائها مع الإعلامى ايلى نخلة؛ بسبب الانتقادات التي طالتها بعدما نشرت لها صورة على "إنستجرام" مع الفنانة سوزان نجم الدين في أول ظهور لها بعد وفاة ابنتها، وبعد أن تمالكت نفسها قالت، إن حملة التنمر التي تعرضت لها أبكتها كما يوم دفن ابنتها، مشيرة إلى أنها شعرت بالألم الكبير؛ لأن الناس استكترت عليها الضحكة على حد قولها.

وردا على سؤال عن ما إذا كان الهجوم حصل بسبب إطلالتها بثياب باللون الأحمر، قالت جومانا إنه بعاداتهم وتقاليدهم لا يلبسون الأسود على طفل وحتى لا يقيمون مجلس عزاء، وأشارت إلى أنه كان من المؤلم أن تتقبل العزاء بابنتها في نفس يوم عيد ميلادها.

وطالبت جومانا مراد من كل منتقديها عدم التجريح، وضرورة التفكير بأي كلمة قبل قولها أو كتابتها؛ لأنهم لا يعلمون كيف سيكون تأثيرها على الإنسان المستهدف، وأتمنى أن لا يمر أحد ممن انتقدونى بما مرت به، وألا يجربوا الألم الذي عيشته كما وجهت الشكر لكل من دافع عنها وطبطب عليها بالفترة الماضية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.