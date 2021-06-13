دنيا بطمة تعلّق على التغير الصادم بملامحها بعد نفخ شفتيها وخديها بأحدث ظهور لها! (شاهد)

كتب امير فتحي في الأحد 13 يونيو 2021 11:57 مساءً - علّقت الفنانة المغربية دنيا بطمة على تغيّر ملامحها بعد أن أثارت الجدل على السوشيال ميديا، ووثقت مقطع فيديو ظهرت فيه بشفاه كبيرة وعيون ملونة وشعر أسود منسدل على كتفيها. وأبدت «بطمة» إعجابها بالفيلر الذي أجرته في وجهها، وخاصة النتيجة التي ظهرت بعد أسبوع من جلسة الحقن.

في حين علّق عدد كبير من جمهور ومتابعين المطربة المغربية مبدين استيائهم من هذا التغيير المفاجئ، حيث أشاروا إلي أنها قد بالغت في الخضوع للتجميل، وأبدى البعض الآخر صدمته لشكلها الجديد.

وكانت النجمة المغربية قد كشفت مؤخراً عن خضوعها لعمليات تجميل وذلك بعد أن كثرت الأقاويل حولها خاصة مع تغير ملامحها بشكل كبير. وقالت بطمة في أحد البرامج التلفزيونية سابقاً: “أنا قمت بعملية تعريض الفك.. كنفرتيتي، ولم أقم بتغيير شكل أنفي كما يقول البعض.. أنا لا أكذب، فلا أحد يدفع لي”.

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يُذكر أن دنيا بطمة ظهرت على الشاشة لأول مرة من خلال مشاركتها في برنامج المواهب الغنائية “عرب أيدول Arab Idol“، ووقتها ظهرت الفنانة بملامح متغيرة تمامًا عما هي عليه الآن، فظهرت بجسم ووجه نحيفين للغاية، وشفتين رفيعتين، ووقتها وصلت دنيا بطمة للنهائيات إلى جانب المتسابقة المصرية كارمن سليمان، لتحصل الأخيرة في النهائيات على اللقب.

وبعد ظهورها من خلال برنامج “عرب أيدول”، بدأت الفنانة المغربية في اتخاذ الكثير من الخطوات الفنيّة، وإلى جانب هذه الخطوات حرصت أيضاً علي اتخاذ مجموعة من الخطوات التجميلية والتي بدأت بالشفتين وانتهت بتغيير الوجه كاملاً.

حيث نجد أن صور دنيا بطمة قبل التجميل، مختلفة تماماً عن صورها بعد التجميل، وكأننا أمام شخصين وليس ذات الشخص ، فمن وجه نحيف للغاية إلى وجه مستدير ووجنتين ممتلئتين، ومن شفاه رفيعة إلى شفتين ممتلئتين وحتى الجسم، فتحولت دنيا بطمة تحولاً جذرياً.

ولا يمر على المغربية “دنيا بطمة” وقت قصير إلا وتفاجئ جمهورها بتغير جديد في شكلها، بالدرجة التي دفعت البعض إلى اعتبار أن الفنانة لديها هوس التجميل، فلا تقف دنيا بطمة عند شكل محدد، وإنما تشارك متابعيها إطلالات مختلفة تبرز تبدل ملامحها، وتكشف عن عمليات تجميل جديدة.

ومنذ ظهورها وحتى الآن مرت بطمة بالكثير من التحولات الشكلية، بدرجة جعلت البعض لم يستطع التعرف عليها، خاصة بعد استخدامها لحقن الفيلر في الشفتين، حيث تتغير شفاة دنيا من وقت لآخر، وتفاجئ متابعيها بتغيرات كبيرة جدًا في شكلها.

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