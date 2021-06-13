من هاني شاكر لرئيس الوزراء المصري: الموسيقيون "لا يعزفون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمصر، الجهود المبذولة لإيجاد الحلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا.

وكثف نقيب الموسيقيين جهوده بعد طول مدة التوقف، خاصة وأن بطالة الموسيقيين غير محتملة، والتقي اليوم بعبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة، وعادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، ومحمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة، والأستاذ أحمد الناظر، أمين عام الغرفة.





حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المايسترو محمد أبواليزيد وكيل أول النقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة والأستاذ منصور هندي عضو المجلس.





وتوافقت وجهات النظر في نقاط عدة بشأن الحلول السريعة لإنهاء حالة التوقف جزئياً للموسيقيين وذلك خلال الأيام المقبلة واتفقا أيضا علي ضرورة التكاتف معا ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء المصري واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورنا لإنهاء هذا التوقف كليا مع الإلتزام بالتدابير الإحترازية.



وأكد الفنان هاني شاكر والوفد المرافق أن كل المساعي والوعود تنبئ بالتبشير للموسيقيين في وقت قريب جدا.