في عمر الـ 79.. كيف يحافظ هاريسون فورد على لياقته البدينة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأمريكي هاريسون فورد أنه يتبع نظامًا صحيًا قاسيًا للحفاظ على لياقته البدينة، بشكل يتماشى مع جدول تصويره المشحون.

فورد، الذي يتم عامه الـ 79 الشهر المقبل، يقود دراجته كل يوم لمدة 40 ميلا، خلال تصوير الجزء الخامس من سلسلة إنديانا جونز.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، يحرص "فورد" على ممارسة رياضة المشي وتناول ألواح طاقة لتعزيز قواه بشكل مستمر.

وقال فورد إن هذا النظام القاسي ساعده في الالتزام بـ 11 ساعة تصوير يوميًا، خاصةً مع نومه لمدة 6 ساعات فقط.





وذكر الموقع، أن "فورد" يذهب كل يوم في الـ 11 صباحًا في جولة بالدراجة مع مساعديه على الساحل الشرقي الشمالي لإنجلترا، بالقرب من قلعة بامبورج، موقع تصوير الجزء الخامس من إنديانا جونز.

وأضاف، أن النظام الذي يتبعه "فورد" يوميًا، قد يكون عقابًا لمن هم في نصف عمر الممثل المخضرم، إلا أنه يحرص على الالتزام بهذا النظام يوميًا بشكل مذهل.

الجزء الخامس من إنديانا جونز بطولة هاريسون فورد ومادس ميكلسن وإخراج جيمس مانجولد، ومن المتوقع طرحه في 2022.



