بايدن يصل بروكسل لحضور قمتي "الناتو" والاتحاد الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بروكسل مساء الأحد، قادما من لندن عقب مشاركته في قمة الدول السبع الكبرى.

وانطلقت قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع "كورنوال" غرب بريطانيا، الجمعة، واستمرت حتى مساء اليوم الأحد.



ويأتي وصول بايدن إلى بروكسل قبل يومين من عقد قمتين مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، في إطار أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة والتي تهدف إلى تنشيط العلاقات عبر الأطلسي.

ومن المقرر أن ينضم بايدن إلى اجتماع لزعماء دول الحلف في بروكسل يوم 14 يونيو/حزيران الجاري تعقبه قمة في اليوم التالي مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وتعهد بايدن بإعادة بناء العلاقات مع الحلفاء بعد أربع سنوات صعبة في ظل حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي سحب واشنطن من اتفاقية عالمية لمكافحة تغير المناخ، وهدد ذات مرة بالانسحاب من حلف الأطلسي.





وأعلن البيت الأبيض أن قادة حلف شمال الأطلسي سيؤكدون التزامهم بسياسة الباب المفتوح للسماح لأي دولة أوروبية تشارك قيم الحلف بالانضمام إليه.



وأضاف أن قادة الحلف سيؤكدون التزامهم بالقيم والاستراتيجيات العسكرية الجديدة مما يعزز موقفهم الدفاعي ضد روسيا وغيرها، موضحا أن الحلف سيستمر في مراقبة نشر روسيا لقواتها داخل أوكرانيا وحول حدودها.

وكشف البيت الأبيض أن قادة الحلف سيقرون سياسة دفاعية سيبرانية جديدة تعزز التعاون المشترك لضمان أمن أفراده الإلكتروني.

ونوه إلى أن الحلف سيتوافق حول مفاهيم استراتيجية وإطار عمل للتعامل مع سياسات روسيا "العدوانية" والتحديات الأمنية بسبب الصين.

وبعد الانتهاء من زيارة بروكسل، سيسافر بايدن إلى جنيف للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو الجاري.