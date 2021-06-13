شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم دار الأوبرا يتألقون فى حفل مئوية مرسى جميل بأجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا عدد من مطربى دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا على هامش الاحتفال بمئوية فارس الأغنية العربية مرسى جميل عزيز الذى أقيم على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، منهم مى فاروق وشيماء ناجى ومى حسن، وأحمد عفت وأميرة أحمد وتضمن عددا كبيرا من الأغانى الذى كتبها عزيز لكبار نجوم الزمن الجميل منهم عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ووردة وصباح وفيروز محمد عبد الوهاب ومن تلك الأغاني ابعد ياحب واعز الناس وثلاث سلامات وألف ليلة وليلة وعلى عش الحب وأكدب عليك ومن حبي فيك ياجاري ويانا يانا وبيت العز واما براوة وحبايبي ياغاليين اعيش احبك وغيرها الذي تفاعل معها جميع الحاضرين.

وشددت دار الأوبرا المصرية على الإجراءات الاحترازية حفاظا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

وصعدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية إلى خشبة مسرح النافورة وكرمت نجل الراحل مرسى جميل عزيز فارس الاغنيه العربية.

ولد مرسى جميل عزيز فى مدينة الزقازيق فى 9 يونيو عام 1921 ، وهو التاريخ الذى صححه ابنه اللواء مجدى مرسى ، حيث كان يتم تداول تاريخ خطأ لميلاد الشاعر الكبير على عدد من المواقع ومنها ويكيبديا التى أشارت إلى أنه مولود فى 15 فبراير.

كان والد مرسى جميل عزيز من تجار فاكهة، وعمل ابنه فى مهنة أبيه فى بداية حياته واستفاد منها حيث تأثر بنداءات الباعة وبالأغانى الشعبية وأغانى التراث وحفظها واستوعبها.

كان مرسى جميل عزيز واسع الثقافة وحفظ القرآن فى طفولته وصباه كما حفظ المعلقات السبع والكثير من الدواوين، وهو ما جعل لديه تنوع كبير فى مفرداته الغنائية وأفكاره.

يشار أن مرسي جميل عزيز تأثر بالبيئة الريفية التي نشأ فيها وترجمها في العديد من اعماله، تغنى بكلماته محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وفيروز وغيرهم، ولحنها العمالقة منهم رياض السنباطي والأخوان رحباني ومحمد الموجي وكمال الطويل، وبليغ حمدي وحققت نجاحا جماهيريا واسعا، نال جائزة الدولة التقديرية ووسام الجمهورية للآداب والفنون«باعتباره رائداً للأغنية الشعبية والوصفية وكفارس للأغنية العاطفية، رحل في 9 فبراير عام 1980 .