شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الأولى من "مواهب مصر" على مسرح متروبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهادات تخرج الدفعة الأولى من ورشة "مواهب مصر" التى نظمتها فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح وذلك بمسرح متروبول وبحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت، الفنان محمود حسن مدير المسرح القومي للأطفال وعدد من قيادات وزارة الثقافة .

وأكدت عبد الدايم السعى بجدية لتفعيل كل المحاور الإستراتيجية الخاصة برؤية مصر 2030 والمتعلقة ببناء الإنسان ومنها اكتشاف وخلق كوادر فنية وإبداعية من النشء الموهوبين وصقلهم ورعايتهم ليصبحوا نواة حقيقية لمجتمع يدرك التحديات التى تواجه الوطن، وأضافت أن الورشة تؤصل لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية قادر على خلق مستقبل مشرق لأبو الفنون والارتقاء بفنون المسرح من خلال ضخ دماء جديدة في كل عناصر المنظومة، أشادت بمستوى خريجى الورشة وأدائهم التمثيلى والاستعراضي المميز.

كما كرمت وزيرة الثقافة 10 شخصيات ساهمت في تنفيذ الورشة وهم الفنانة عزة لبيب مؤسس للورشة ومدير أسبق للمسرح، الفنان حسن يوسف المدير السابق للمسرح ومدرب بالورشة، الفنان مناضل عنتر "مدرب"، الفنان وائل عوض "مدرب"، الفنان وائل ابراهيم، الفنان اشرف فؤاد، والفنان باسم قناوي "مدرب"، الفنان احمد يوسف، سامرالمنياوي، وعلا عادل.

وعبر الفنان إسماعيل مختار في كلمته عن فخره واعتزازه الشديد بالورشة وأعمالها، مؤكدًا أن مشروع "مواهب مصر" حقق نجاحا كبيرا ونتج عنه ابداعات لأطفال يمتلكون مواهب فنية تؤهلهم لأن يصبحوا نجوما في المستقبل، ، ووجه الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى وكل من ساهم في دعم وتحقيق هذا الإنجاز.

تضمن الحفل نتاج الورشة عرض "عايزين سلام" إعداد وإخراج حسن يوسف وأداء أطفال الورشة ، إضاءة أحمد شحاتة، تدريب وموسيقى وغناء وائل عوض واستعرض مواهب الأطفال في الالقاء بالفصحى والعامية والارتجال والاستعراض والغناء وقدموا من خلاله رسائل هامة تحمل الكثير من القيم السامية منها تقبل الاخر وأهمية الفنون في ارساء الحب والسلام بين شعوب العالم وغيرهم من المثل البناءة الى جانب العديد من الفقرات الغنائية لكورال اطفال الورشة وفقرة تنورة ادتها المتدربة جويرية أحمد طه .

يذكر انه وزيرة الثقافة كانت قد اصدرت قرارا بانشاء شعبة مواهب مصر في يناير 2020 وبدات الاختبارات بها على مسرح اوبرا ملك، ثم انطلقت تدريباتها فعليا على مسرح ميامي قبل توقفها في مارس 2020 بسبب جائحة كورونا وتطوير مسرح متروبول ، بعدها تم اعادة الورشة للعمل في نوفمبر 2020 واستمرت حتى نهاية ابريل 2021 .