شكرا لقرائتكم خبر عن موعد طرح أغنية "لو كنت" لـ أكرم حسنى وهيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أكرم حسنى والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن طرح دويتو غنائي هو العمل الأول الذي يجمع بينهما، وسيطرح من خلال فيديو كليب مصور يحمل عنوان "لو كنت"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

ونشر أكرم حسني وهيفاء وهبي على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوستر كليب "لو كنت"، مع توقعات بطرح الكليب غدًا الاثنين فى تمام الساعة 5 مساءً.

جدير بالذكر أن أكرم حسني أطلق صباح اليوم هاشتاج لو كنت مع صورة جديدة له وعلق عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف" بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة معلقه عليها "لوكنت عين مغمضه كنت ابقي برضه شايفه" بنفس الهاشتاج

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر ليصبح رقم 3 في مصر ورقم 1 في لبنان بالإضافة لتصدر نفس الهاشتاج باللغة الانجليزية للمركز الخامس.