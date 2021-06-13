شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم نجل مرسى جميل عزيز احتفالاً بذكرى مئويته داخل الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر إلى خشبة مسرح النافورة، وكرمت مجدى مرسى نجل الراحل مرسى جميل عزيز فارس الأغنية العربية والتي تحتفل حاليًا الأوبرا بمئويته، ويحييه عدد من المطربين الشباب منهم شيماء ناجى ومى فاروق ومى حسن وغيرهم.

ويتضمن البرنامج كوكبة من أبرز أعمال الشاعر الراحل التي تعاون خلالها مع عمالقة الملحنين منها يانا يانا، ابعد يا حب، بلدي احببتك يا بلدي، اعز الناس، رمش عينه، يا حبايبي يا غاليين، احبك، تلات سلامات، يامة القمر على الباب، بيت العز، على عش الحب، اما براوه، اكدب عليك، من حبي فيك يا جاري، الف ليلة وليلة.. أداء احمد عفت، مي فاروق، وليد حيدر، مي حسن، شيماء ناجي، أميرة احمد وعازف الجيتار وحيد ممدوح.

ولد مرسى جميل عزيز فى مدينة الزقازيق فى 9 يونيو عام 1921 ، وهو التاريخ الذى صححه ابنه اللواء مجدى مرسى ، حيث كان يتم تداول تاريخ خطأ لميلاد الشاعر الكبير على عدد من المواقع ومنها ويكيبديا التى أشارت إلى أنه مولود فى 15 فبراير.

كان والد مرسى جميل عزيز من تجار فاكهة، وعمل ابنه فى مهنة أبيه فى بداية حياته واستفاد منها حيث تأثر بنداءات الباعة وبالأغانى الشعبية وأغانى التراث وحفظها واستوعبها.

كان مرسى جميل عزيز واسع الثقافة وحفظ القرآن فى طفولته وصباه كما حفظ المعلقات السبع والكثير من الدواوين، وهو ما جعل لديه تنوع كبير فى مفرداته الغنائية وأفكاره.

يشار أن مرسي جميل عزيز تأثر بالبيئة الريفية التي نشأ فيها وترجمها في العديد من اعماله، تغنى بكلماته محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وفيروز وغيرهم، ولحنها العمالقة منهم رياض السنباطي والأخوان رحباني ومحمد الموجي وكمال الطويل، وبليغ حمدي وحققت نجاحا جماهيريا واسعا، نال جائزة الدولة التقديرية ووسام الجمهورية للآداب والفنون«باعتباره رائداً للأغنية الشعبية والوصفية وكفارس للأغنية العاطفية، رحل في 9 فبراير عام 1980 .