شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يطرح أغنية "الباقى من أصحابى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الباقى من أصحابى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وفي تصريحت سابقة لليوم السابع قال الشاعر أحمد حسن راؤول إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم، وتحمل عددا من المفاجآت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن هذه الأغنية هى الثالثة التي يتعاون فيها الشاعر حسن راؤول مع الكينج محمد منير، حيث تعاونا سويا قبل ذلك فى أغنيتى "باب الجمال" و"أبطال رجالة".

وأعرب الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته وفخره بالمشاركة فى أغنيتين ضمن مسلسل "الاختيار2" الذى حقق نجاحا كبيرا، وهما أوبريت "احنا مش بتوع حداد" والتى تم طرحها بعد نهاية أحداث الحلقة الأخيرة والتى شارك فيها معظم نجوم الجزأين، وأغنية "وقت الحساب" .