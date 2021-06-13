شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم عادل موزع أغنية "حبيتو"لـ سامو زين: مش أول تعاون وبيننا "كيميا خاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع أكرم عادل عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "حبيتو" الذى كتبها ولحنها ووزعها للنجم ساموزين، وطرحت منذ يومين على طريقة الفيديو كليب.

فى السياق ذاته قال الموزع أكرم عادل لـ"الخليج 365"، إن أغنية "حبيتو" تعتبر من أقرب الأغانى إلى قلبى خاصة أنها لمطرب كبير بحجم ساموزين يتميز بصوت وفكر مختلف، ويوجد بيننا كيميا مشتركة حيث نجحنا قبل ذلك وتعاونا سويا في أكثر من أغنية منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.



ساموزين والموزع اكرم عادل

وكشف أكرم سابقًا أنه كان من المفترض كتابة أغنية "حبيتو" لخطيبته، ولكن لم يحدث نصيب بينهما، وتحدث معه ساموزين قبل عيد الحب بفترة عن أغنية يبحث عنها وقدمها له الأمر الذى أعجب بها على الفور.

أغنية "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل طرحها المطرب ساموزين من يومين وحققت نجاح كبير، واقتربت من تحقيق 100 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

وتقول كلمات الأغنية :

عينه فى عينى ايده فى ايدى

هاتمنى تانى إيه من الدنيا دى

هو حياتى وذكرياتي

لو غبت عنه قلبى بيعانى

هافضل معاه طول الحياه

حبيتوا انا حبيتوا والعمر كله انا استنيته

حبيتوا انا حبيتوا أنا عشت معاه أجمل أيام

انا و هو من يوم لقانا

فرحة الدنيا دى مش سايعانا

عايشين فى قصة حب جميلة

كل ليالينا من ألف ليلة

هافضل معاه طول الحياة

حبيتوا انا حبيتوا و العمر كله انا استنيته

حبيتوا انا حبيتوا أنا عشت معاه أجمل أيام