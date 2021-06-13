نصر محروس يحيي أربعين والده بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا المنتج والمخرج نصر محروس ذكرى أربعين والده المنتج الموسيقي محروس عبد المسيح.

ونشر نصر صورة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ذكرى الأربعين للأب الغالي محروس عبد المسيح، نشكر كل من عزانا وواسانا في انتقال أبونا الغالي ونطلب منكم الصلاة من أجل الأسرة ليعطنا الرب العزاء والصبر على فراقه، ربنا يحفظكم ويفرح قلوبكم".

وتوفي المنتج الموسيقي الكبير محروس عبدالمسيح، في 8 مايو الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن خبر الوفاة نجله المنتج والمخرج نصر محروس، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "انتقل إلي الأمجاد السماوية أبويا الغالي ونور عيني محروس عبد المسيح، زوج السيدة ماتيلدا شاكر، ووالد كل من نصر، أمير، هاني، نادية، أميرة ونرمين".