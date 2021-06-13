فن ومشاهير

بسنت شوقي تنشر فيديو من حفل زفافها.. وهكذا علقت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة بسنت شوقي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان محمد فراج من حفل زفافهما.

وعلّقت بسنت على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع ""إنستجرام": "هو العمر إيه غير ليلة، زي الليلة".

واحتفل الفنان محمد فراج بزفافه على الفنانة بسنت شوقي، يوم الجمعة 11 يونيو الجاري، وسط حضور أهل العروسين والأقارب والأصدقاء وبعض نجوم الفن المقربين.

وأقيم حفل زواج "فراج وبسنت" بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

جدير بالذكر أن حفل الزفاف تم تأجيله أكثر من مرة، آخرها بسبب التزام محمد فراج بتصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، لالتزامه بإطلالته بـ"الذقن" حسبما صرحت بسنت شوقي في لقاء سابق.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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