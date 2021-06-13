نجوم كادوا يفقدون حياتهم أثناء تصوير أفلامهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحياناً تتطلب الأدوار مجهوداً ومخاطرات كبيرة من الممثلين، حتى تظهر المشاهد كما ينبغي، ورغم الإجراءات الأمنية، فإن الكثير من نجوم هوليوود كادوا أن يفقدوا حياتهم أثناء تصوير أفلامهم.

نرصد لكم أبرز نجوم هوليوود، الذين كادت بعض أفلامهم أن تودي بحياتهم، وجعلتهم يقتربون كثيراً من الموت:

تشارليز ثيرون

تعرضت الممثلة الأميركية، تشارليز ثيرون، لإصابة شديدة في الظهر والرقبة، أثناء تنفيذ أحد مشاهد الحركة في فيلمها Aeon Flux، وهذه الإصابة كادت أن تودي بحياتها أو تتركها مشلولة مدى الحياة، ونجت ثيرون بأعجوبة بعد قضاء بعض الأيام داخل المستشفى، وما يقرب من شهرين من العلاج الطبيعي، حتى تعافت لاستكمال التصوير مرة أخرى.

مايكل جي فوكس

أثناء تصويره الجزء الثالث من سلسلة الأفلام الشهيرة Back to the Future، أُصيب الممثل مايكل جي فوكس بفقدان الوعي، بعد أن التف حبل على رقبته بشكل محكم، أثناء تأديته أحد المشاهد، ما أدى لاختناقه.

توم كروز

كادت أن تتسبب الممثلة إيميلي بلانت في وفاة النجم توم كروز، أثناء تصوير فيلم Edge Of Tomorrow، وكانت بلانت وكروز يصوران مشاهد مطاردة، وفقدت بلانت السيطرة على السيارة، وصرحت – في وقت سابق – بأنها كانت تسمع كروز وهو يتنفس بصعوبة، ويخبرها بأن تستخدم الفرامل، لكن كان قد تأخر الوقت، واصطدمت السيارة بشجرة، وكاد كروز أن يفقد حياته.

جيسون ستاثام

أثناء وجوده في بلغاريا لتصوير الجزء الثالث من فيلم Expendables، فقد ممثل الأكشن والحركة الشهير، جيسون ستاثام، السيطرة على شاحنة ثقيلة تزن 3 أطنان، ما أدى لسقوطها من ارتفاع 60 قدماً في البحر الأسود، واضطر ستاثام للقفز من على متن الشاحنة، وتمكن بفضل مهاراته في الغوص من النجاة بحياته.

دانييل دي لويس

أُصيب الممثل الإنجليزي، دانييل دي لويس، بمرض الالتهاب الرئوي الذي كاد أن يُفقده حياته أثناء تصوير فيلم Gangs of New York، وذلك بسبب ملابس الشخصية التي كانت غير ملائمة للطقس، ورفض لويس تناول الأدوية، وقال الأطباء حينها إنه كان على وشك الموت.

جينيفر لورانس

كادت الممثلة الأميركية، جينيفر لورانس، أن تفقد حياتها خنقاً، خلال تصوير فيلم Hunger Games: Mockingjay، بعد أن انكسرت إحدى الآلات المسؤولة عن مؤثرات الضباب، وأصبح الدخان يغطي المكان، وبدأت جينيفر وبعض من الممثلين الآخرين في السعال الشديد والاختناق من الدخان.

ديلان أوبراين

هذه المرة لم يتعرض نجم العمل لإصابة كادت أن تودي بحياته فقط، لكن هذه الإصابة أدت لتأجيل الفيلم لمدة عام، إذ تعرض الممثل ديلان أوبراين لإصابات خطيرة، منها كسر في الوجه، وارتجاج، وصدمة دماغية، بعد إلقائه من سيارة متحركة على طريق متعرج أثناء تصويره فيلم Maze Runner: The Death Cure، واستغرق تعافيه عاماً كاملاً، وخضع لبعض الجراحات الترميمية.

أوما ثورمان

أنقذ الممثل بيرس بروسنان زميلته الممثلة الأميركية، أوما ثورمان، من الموت دهساً تحت عجلات شاحنة، وذلك أثناء تصوير فيلم Percy Jackson، وكانت الشاحنة تتحرك نحو أوما، وهذه الشاحنة نسي أحد العاملين تزويدها بالفرامل، وقام بروسنان بالقفز في الشاحنة وسحبها، قبل أن تصدم أوما.