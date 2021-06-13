ابنتا سمير غانم تنشران صورتين جديدتين.. والنجوم يطلبون الدعاء لهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت إيمي ودنيا سمير غانم صورتين جديدتين، عبر حسابهما على “إنستغرام”، تسترجعان بهما الذكريات الجميلة بين والدهما الراحل سمير غانم، ووالدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، التي مازالت ترقد على فراش المرض. وعبرت الفنانتان عن حزنهما لما وصلت إليه العائلة بعد وفاة والدهما متأثراً بمضاعفات صحية، أما والدتهما دلال عبدالعزيز فلايزال وضعها الصحي غير مستقر رغم شفائها من فيروس كورونا.

ونشرت إيمي صورة نادرة بالأبيض والأسود، جمعت والدها النجم الراحل سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، من دون أن تكتب أي تعليق، وما إن نشرت الصورة حتى علق عدد كبير من النجوم، متمنين الشفاء العاجل للفنانة القديرة، والرحمة لسمير غانم، إذ علقت عبير صبري، قائلة: “ربنا يرحمه يارب، ويشفي أستاذة دلال”.

بينما علقت بدرية طلبة: “ربنا يقومك بالسلامة لبناتك، ويرحمك ياغالي”.

كما علقت غادة عادل، قائلة: “الله يرحمه، ويقوم ماما بالسلامة حبيبتي”.

أما شقيقتها دنيا، فنشرت صورة عبر حسابها على “إنستغرام”، لوالديها أيضاً، إذ ظهرت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز، وهي تتكئ على كتف زوجها الراحل سمير غانم، واكتفت دنيا بوضع قلب مكسور على الصورة، تعبيراً عن حزنها الشديد لرحيل والدها، وسوء صحة والدتها.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، قد حرص على توضيح الحالة الصحية التي وصلت إليها الفنانة دلال عبدالعزيز، التي تخضع حالياً لرعاية صحية، بعد شفائها من فيروس كورونا.

ونشر الإعلامي صورة له برفقة حماته، عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، وعلق: “وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية أ.دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها، مازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعاً، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريباً يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل”.

كما سبق أن أكدت إيمي سمير غانم أن والدتها دلال عبدالعزيز لا تعلم حتى اللحظة عن وفاة زوجها سمير غانم، مراعاة لوضعها الصحي الذي لا يتحمل أن تعلم بمثل هذا الخبر الحزين.

ونشرت إيمي صورة عبر خاصية “ستوري” تظهر الورقة المعلقة على باب غرفة دلال عبدالعزيز في المستشفى، مكتوباً عليها: “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”.

وتداول عدد كبير من محبي أسرة الفنان الراحل الصورة، معربين عن حزنهم الشديد للفترة الصعبة والحزينة، التي تمر بها الأسرة التي طالما أضحكت الجمهور العربي.