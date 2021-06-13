ريز أحمد المرشح للأوسكار يفتح النار على هوليود: أفلامكم عنصرية ضد المسلمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد الممثل البريطاني الباكستاني ريز أحمد، المرشح للأوسكار، منظومة هوليوود، لطريقة عرضها للمجتمع الإسلامي بشكل نمطي في أفلامها.

أحمد، أول مسلم يترشح لأوسكار أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم Sound of Metal "صوت الميتال"، دشن مؤخرًا مبادرة Blueprint for Muslim Inclusion، والتي تهدف إلى زيادة تمثيل المسلمين في السينما.

ووفقًا لموقع "ذا ويك" الأمريكي، روج "أحمد" للحملة الجديدة عبر حسابه الشخصي على أنستقرام، قال فيه: "هناك مشكلة في سوء تمثيل المسلمين في هوليوود ولا يمكن تجاهلها بعد الآن".





وأضاف: "شعرت بالامتنان بسبب ترشيحي للأوسكار هذا العام، ولكنه شعور امتزج بالحزن، فكيف لم يحصل أحد قبلي على هذا الشرف، من أصل 1.6 مليار مسلم لم يترشح أحد لأوسكار.

وأضاف: "سألت نفسي لماذا لا توجد أدوارا مكتوبة للمسلمين، لا بد من إفساح المجال لقصص تتحدث عن ثقافتنا ومجتمعاتنا".

ووصف أحمد، أفلام: American Sniper (القناص الأمريكي) و The Hurt Locker (خزانة الألم) بـ"العنصرية".

وقال إن الأفلام السابقة تشيطن المسلمين وتجردهم من إنسانيتهم كي تجعل الجمهور يتعاطف مع المعتدي، مضيفًا، أن حتى فيلم "بلاك بانثر"، أحد أهم الأفلام الحديثة وقع في نفس الفخ.

وفسر قائلًا: "في بداية فيلم بلاك بانثر يهجم المسلمون على مدرسة ويختطفون مجموعة بنات"، موضحًا أن هذه الأعمال ألهمته لبدء المبادرة".



