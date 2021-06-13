"مكان هادئ" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتل الجزء الثاني لفيلم "مكان هادئ- A Quiet Place" صدارة إيرادات السينما الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع مسجلاً 11.65 مليون دولار.

الفيلم بطولة إيميلي بلنت وميليسنت سيموندس ومن إخراج جون كراسنسكي.

وجاء الفيلم الجديد "في حي هايتس" (إن ذا هايتس) في المركز الثاني بإيرادات 11.4 مليون دولار.

تقوم ببطولة الفيلم رينا جويرا وأنثوني راموس ويخرجه جون تشو.

فيما حلّ الفيلم الجديد أيضاً "بيتر رابيت 2: راناواي" (الأرنب بيتر) في الترتيب الثالث مسجلاً 10.4 مليون دولار.

في حين جاء فيلم "الشعوذة 3" (كونجورينج) في المركز الرابع مسجلاً 10.2 مليون دولار.

الفيلم بطولة فيرا مارميجا وباتريك ويلسون ومن إخراج مايكل تشافيس.

أما فيلم (كرويلا) الذي دخل أسبوعه الثالث فجاء في المركز الخامس بمبيعات تذاكر 6.7 مليون دولار.