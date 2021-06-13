رئيس الكنيست الجديد.. شرطي إسرائيلي من أصول كردية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينحدر رئيس الكنيست الإسرائيلي الجديد ميكي ليفي من جهاز الشرطة الإسرائيلية ولكنه شغل أيضا منصب نائب وزير المالية.

وانتخب لعضوية الكنيست للمرة الأولى في عام 2013 ومن ذلك الحين انتخب لأكثر من مرة على قائمة حزب "هناك مستقبل" الوسطي برئاسة يائير لابيد.

وولد ليفي، 69 عاما، في عام 1951 وله أربعة أولاد وهو ينحدر لأبوين يهوديين ولدا في مدينة جيزرة الكردية في تركيا.

وسبق أن أدلى بتصريحات مؤيدة لاستقلال الأكراد.

وليفي حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة حيفا وعلى درجة الماجستير في التربية من جامعة ديربي البريطانية.

بدأ حياته في جهاز الشرطة الإسرائيلي وتدرج فيه إلى أن وصل إلى رتبة قائد الشرطة في مدينة القدس في الفترة ما بين عامي 2000 و2004.

وجاء توليه هذا المنصب في ذروة اندلاع الانتفاضة الثانية بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون للمسجد الأقصى.

وفي حينه برز إعلاميا على وقع الهجمات التي كان ينفذها فلسطينيون بالقدس الغربية.

ولكن في عام 2004 انتدبته الشرطة ملحقا لها في سفارة إسرائيل في واشنطن حيث بقي بذلك المنصب حتى عام 2007.

وبعد أن أنهى عمله بالشرطة، عمل مديرا عاما لشركة "إيجد" الإسرائيلية للمواصلات.

وتولى منصب نائب وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو في الفترة ما بين 2013 و2015.

وجاء في سيرته المنشورة في موقع الكنيست الإسرائيلي: "خلال توليه منصب وزير المالية كان المسؤول عن سلطة الضرائب، وكجزء من مهام منصبه هذا اهتم بمحاربة رأس المال الأسود وتوسيع تحصيل الضرائب".

وأضاف: "بفضل السياسات التي انتهجها أنجزت سلطة الضرائب في سنة المالية 2014 تحصيلا ضريبيا قدره 4 مليارات شيكل أكثر من التقديرات المتوقعة بشأن تحصيل الضرائب".

وتابع: "كذلك، عمل من أجل سن قوانين لسد الثغرات الضريبية وتعزيز قدرة سلطة الضرائب على مكافحة غسل الأموال".

ويخلف في منصبه هذا ياريف ليفين وهو القيادي في حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو.