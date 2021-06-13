شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تزور أول أزواجها أثناء تواجدها فى نيويورك.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة أنجلينا جولي وجدت حلاً في أزمتها الأخيرة والضربات المتتالية من براد بيت في العودة إلى واحد من أكثر الشخصيات التي أحبتهم في حياتها وهو زوجها الأول جوني لي ميلير التي تزوجته في منتصف التسعينيات من القرن الماضى حين كان الثنائى في ريعان الشباب وقتها، إلا أنهما فضلا الزواج آنذاك مع سنها الصغير لحبهما الكبير لبعضهما.

موقع pagesix بدوره سلط الضوء على الحكاية بأكملها بواسطة عدة صور تم التقاطها للنجمة انجلينا جولي أثناء خروجها من العمارة الذى يسكنها جوني لي ميلير حيث أكدت التقرير أن أنجلينا تواجدت في نيويورك بصحبة ابناءها للاحتفال بعيد ميلادها، وهناك قررت عدم تفويت الفرصة بزيارة زوجها السابق الذي ارتبطت به بين عامي 1996 و1999 .



انجلينا جولي تخرج من منزل زوجها الأول

ويأتى ذلك بعدما رصدت عدسات المصورين لقطات تجمع النجمة العالمية أنجلينا جولى، مع أطفالها الستة، في مشهد نادر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث غادروا لوس أنجلوس، وشوهدوا أثناء وصولهم إلى مطار جون إف كينيدى الدولي، حسبما ذكر موقع الديلي ميل البريطانى.

وتأتي هذه الصور بعد أن أصيبت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا، بخيبة أمل مريرة مؤخرًا في معركة طلاقها المستمرة مع براد بيت السابق، بعد أن حصل على حضانة مشتركة لأطفالهما القصر، وهم، باكس، 17 عامًا، وزهراء، 16 عامًا، وشيلو، 14 عامًا، والتوأم فيفيان ونوكس، 12 عامًا، والذين التقطت صورًا لهم جميعًا مع والدتهم.