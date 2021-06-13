شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور La Casa De Papel يكشف عن حبه للطهى بعد اقتراب انتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما La Casa De Papel، عن جانبه الآخر في الطهي وحبه للطعام، بعد اقتراب انتهائه من عملية التصوير الخاصة بالموسم الخامس الجديد المقرر طرحه على جزأين الأول في 3 سبتمبر المقبل، والثاني في 3 ديسمبر المقبل أيضًا.

وشارك البروفيسور، متابعيه وجمهوره عبر موقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يطهو إحدى الوجبات داخل المطبخ، ليكشف عن جانبه الآخر الاجتماعي بعيدًا عن دوره الشهير في عملية السرقة الأشهر في تاريخ الدراما الاسبانية.

ويدور الموسم الخامس حيث تم القبض على البروفيسور، والعصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءًا، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل، وهو الجيش.