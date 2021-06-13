شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور La Casa De Papel يكشف عن حبه للطهى بعد اقتراب انتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما La Casa De Papel، عن جانبه الآخر في الطهي وحبه للطعام، بعد اقتراب انتهائه من عملية التصوير الخاصة بالموسم الخامس الجديد المقرر طرحه على جزأين الأول في 3 سبتمبر المقبل، والثاني في 3 ديسمبر المقبل أيضًا.
وشارك البروفيسور، متابعيه وجمهوره عبر موقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يطهو إحدى الوجبات داخل المطبخ، ليكشف عن جانبه الآخر الاجتماعي بعيدًا عن دوره الشهير في عملية السرقة الأشهر في تاريخ الدراما الاسبانية.
ويدور الموسم الخامس حيث تم القبض على البروفيسور، والعصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءًا، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل، وهو الجيش.
المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.
يقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل La Casa De Papel، كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا.