شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة يحيى حفلا غنائيا بالسعودية يوم 18 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل، الموافق 18 يونيو الجارى فى جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد غيابه فترة طويلة عن إحياء الحفلات الجماهيرية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها "يا أنا يا لأ"، و"بتهزر" و"يتعلموا" و"دا لو اتساب" و"محسود" و"عايز أعمل زيك و"وأنا معاك" و"يا أجمل عيون"، بجانب عدد من أغنياته القديمة.



عمرو دياب

من ناحية أخرى يضع الهضبة، اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي.

وذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، ما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها :"يا مسهل بسم الله".

يذكر أن آخر أغاني عمرو دياب "الدنيا الحلوة"التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.