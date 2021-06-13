شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب من شريف دسوقى لابنه فى صورة جديدة من داخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم شريف دسوقي، متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع ابنه داخل الغرفة التي يتواجد بها في احدى المستشفيات إثر تلقيه الرعاية الصحية بعد أزمته الأخيرة، والتي ظهر فيها وهو يجلس بجوار ابنه ليوجه له رسال حب قائلاً "ربنا يخليك ليا يارب"، مضيفًا قلبين باللون الأحمر.

وسرعان ما استقبل دسوقي، الكثير من التعليقات على الصورة التي نشرها مع ابنه، والتي جاء غالبيتها بالدعاء له لتخطي أزمته الصحية الحالية، وكتب له أحدهم على الصورة "ألف مليون سلامة علي حضرتك يا استاذ شفاك الله وعفاك يلا بقى مستنين حضرتك تسعدنا بأدوارك الجميلة بنتي واولاد أخويا بيحبوا حضرتك جدًا ووالدتي بتدعيلك دائما ربنا يبارك في عمرك وفِي صحتك ويسعد قلبك دائما يارب"، وأضاف آخر قائلاً "ألف سلامة عليك يا سبعبع".

وأعرب الفنان شريف دسوقى عن سعادته الكبيرة بطاقم عمل مسلسل "100 وش" والذين أعلنوا عن تصوير جزء من المسلسل يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفى أول تعليق له بعد الحديث عن تصوير جزء جديد من المسلسل، نشر دسوقى عدد من الصور عبر حسابه على انستجرام، مع أبطال العمل، وعلق: "كل الحب ليكم".

وسبق ان أعلن الممثل الشاب مصطفى درويش، تصوير أول مشاهد الجزء الثانى من مسلسل "بـ 100 وش"، وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين الفنان شريف دسوقى، بعد تعافيه من عملية بتر قدمه خلال الأيام الماضية .