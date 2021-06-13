شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة المنتج نصر محروس لوالده في ذكرى الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المنتج نصر محروس الذكرى الأربعين لوالده المنتج الراحل محروس عبد السميع، حيث كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى قائلاً: "كَانَ مَحْبُوباً عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ، مُبَارَكَ الذِّكْرِ، فَآتَاهُ مَجْداً كَمَجْدِ الْقِدِّيسِينَ" (سفر يشوع بن سيراخ 45: 1، 2) وحدك يارب قادر تعزينا ذكرى الأربعين للأب الغالي، محروس عبد المسيح، نشكر كل من عزانا وواسانا في إنتقال أبونا الغالى، ونطلب منكم الصلاة من أجل الأسرة ليعطنا الرب العزاء والصبر على فراقه ربنا يحفظكم ويفرح قلوبكم".

يذكر أن الراحل كان يعتبر من أوائل صناع وموزعى الكاسيت في الوطن العربى، وهو والد المنتج نصر محروس ومهندسا الصوت أمير وهانى محروس، وكان رائدًا مهمًا فى الإنتاج الموسيقى، واستكمل ابنه المنتج والمخرج نصر محروس مسيرته، الذى عمل فى عالم الغناء والموسيقى في سن مبكرة جداً، عندما كان يساعد والده، وعمل نصر محروس في بداية الثمانينيات بتوزيع شرائط الكاسيت التي كان ينتجها والده، وكان معه شقيقه أمير محروس، وفي أواخر الثمانينيات قرر نصر محروس إنشاء شركته الخاصة بعدما شعر بقدرته على صنع النجوم واكتشاف المواهب الفنية ذات الإحساس النقى وتقديمهم للجمهور.