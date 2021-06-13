شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دويتو غنائى يجمع أكرم حسنى بـ هيفاء وهبى تحول لـ هاشتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر خلال الساعات الماضية، هاشتاج بعنوان "لو كنت" على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وأول من شارك فى الهاشتاج النجم أكرم حسنى والمطربة اللبنانية هيفاء وهبى عبر حساباتهما الرسمية على تويتر، وخلال دقائق معدودة تفاعل معهما عدد كبير من النجوم بسرعة كبيرة، حيث قاموا بكتابة نفس الهاشتاج بجمل مختلفة على حساباتهم المختلفة.

وتساءل كل المغردين عن سبب الهاشتاج، ولماذا يغرد عليه كل الفنانين، ويبدو أن هذا الهاشتاج هو عبارة عن دويتو غنائى جديد يجمع نجم الكوميديا أكرم حسنى و النجمة اللبنانية هيقاء وهبى، وروج الاثنان له على طريقتهما الخاصة.



أحمد أمين



أحمد فهمى



أكرم حسنى



آيتن عامر



شيكو



مصطفى خاطر



هيفاء وهبى

ويستعد النجم أكرم حسنى لاستكمال باقى أحداث فيلم " العميل صفر" بعد توقف التصوير لمدة 6 أشهر، وتشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نيللى كريم، وتظهر نيللى خلال أحداث الفيلم فى دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها في الكباريه الفنان الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا في الصباح، وفى الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث.

فيلم "العميل صفر" فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته مع نيللر كريم لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين.