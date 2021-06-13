شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى فى جلسة تصوير بالكاجوال تزامنًا مع طرح أغنية "بعتذر لك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع المطرب حلمى عبد الباقى لجلسة تصوير جديدة ظهر من خلالها بأكثر من لوك، حيث ارتدى ملابس كاجوال، ويبدو أنه أراد الظهور بشكل جديد بالتزامن مع طرح عدد من أغانيه خلال الفترة المقبلة، منها أغنية "بعتذر لك" .



المطرب حلمي عبدالباقى



المطرب حلمى عبد الباقى

وعلق "عبد الباقى"، قائلاً على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "ياحبايبي دول بعض الصور من آخر سيشن عملته بعدسه المبدعة سهيلة حجازي عاوزكم تختاروا صورتين علشان الغنوة الجديدة بعتذرلك وهي غنوة دراما رومانسي وبعدين محدش يقولي اصل حلمي في الصورة مش عارف إيه وإيه هوفرعليكوا الكلام مفيش فنان أو فنانة بيتصور من غير ريتش يعني تصليح أي ديفو في الصورة وأنا أول مرة أعمل كده طولت عليكوا اختاروا بقى بحبكم بعتذرلك كلمات إبراهيم محمد ألحان إسلام عاطف توزيع المايسترو أسامة سعيد.



المطرب حلمى عبدالباقي



حلمى عبد الباقى

وانتهى مؤخرًا المطرب حلمى عبدالباقى من تسجيل أغنية بعنوان "بعتذرلك"، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتم تسجيلها داخل ستوديو الرسالة بالمهندسين، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر ”الخليج 365” كلمات الأغنية حيث تقول كلماتها: "بعتذرلك إنى سيبتك بعد ماتعلقت بيا، بعترفلك كنتى مكسب واتقلب بخسارة ليا، كنتى ونسى في عز سهرى كنتى واقفة سنين في ضهرى مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا".

وأكد النجم حلمى عبدالباقى في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن أغنية "بعتذر لك" التى انتهى من تسجيلها مؤخرا تحمل طابعا رومانسيا ويتم تقديمها بشكل جديد ومختلف تماما عن الأعمال السابقة، مشيرا أنها تنصف للمرأة حيث تدور قصتها حول أن الشخص الذى يحب يعتبر حبيبته كل شيء بالنسبة له .