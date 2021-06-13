شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب جعلت فيلم ريان رينولدز Free Guy من أهم الأفلام المنتظرة فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الممثل العالمي ريان رينولدز واحد من أهم الممثلين حول العالم لما له من شهرة كبيرة كما تعتاد أعماله على تحقيق إيرادات عالية، وبالتالي ما ان تم طرح برومو فيلمه الجديد Free Guy مؤخراً حتي اشتاق له الجمهور، والذى سيتم طرحه في أغسطس من العام الجاري، وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على أهم الأسباب التي تجعل الجمهور ينتظر الفيلم ويراهن علي نجاحه.

كوميديا وخفة دم ريان رينولدز

يعتبر ريان رينولدز من أكثر الممثلين موهبة فى اضحاك الجمهور، حيث ظهر ذلك جليًا مع شخصيته الشهيرة فى فيلم Deadpool، حيث حطم به أرقام قياسية بفضل خفة دمه التى كانت سبباً رئيسياً فى نجاح الفيلم مع الدراما الحافلة به.



ريان رينولدز

الجرافيك

يمتاز الفيلم للوهلة الأولى مع مشاهدة البرومو بجرافيك عالى، حيث طغي عليه وكأن ريان رينولدز فى عالم آخر داخل الفيلم، أشبه بالألعاب الذى يتواجد فيها، دون العلم كيف دخلها.

دراما وأكشن

كعادة أفلام ريان رينولدز لن تعتمد على خفة دمه فحسب، وإنما تشمل جوانب أخرى درامية، مثلما ظهر فى الحيرة الشديدة على وجهه خلال أحداث البرومو ما يدل علي أنه فى أزمة كبرى، كما أن العمل بدأ بوجود مشاهد أكشن به بصورة كبيرة، وبالتالى عشاق الأكشن على موعد مع الإبهار فيه.