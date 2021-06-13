"مثال للالتزام والطيبة".. هذا ما قاله داود حسين عن فاطمة كشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طالب الفنان داود حسين، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للفنانة فاطمة كشري، بعد إجرائها مؤخرا عملية فتاق.

ونشر داود، صورة له معها عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلق: "عملت معي في حلقات مسلسل (تذكرة داود)، كانت مثال جميل للالتزام والطيبة والكالوس الإيحابي، تمر حاليا بمشكلة صحية، إنها الأخت الفنانة العزيزة فاطمة كشري، لأنها أدخلت الفرح والسرور إلى قلوبنا".

وأضاف: "فقط من يشاهد هذه الصورة يدعو لها بالشفاء العاجل كي تعود لأهلها ومحبيها.. الله يحفظكم ويحميكم جميعاً.. آمين يا رب العالمين".

وخضعت الفنانة فاطمة كشري لعملية فتاق، وتدهورت حالتها بعدها، واحتاجت لتدخل جراحي عاجل.

وشاركت فاطمة كشري في مسلسل "ضل راجل" أمام النجم ياسر جلال في السباق الرمضاني الماضي.