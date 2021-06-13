"5 أيام جايين مهمين أوي".. هنا الزاهد توجه رسالة لوالدتها وتطلب الدعاء لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طالبت الفنانة هنا الزاهد جمهورها، بالدعاء لوالدتها شيرين المنزلاوي، بعد إجرائها عملية جراحية.

ونشرت "هنا" صورا لها مع والدتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أنتِ ملاكي، أنتِ بالنسبة لي الخير في هذا العالم وتلهميني لأكون أعظم نسخة من نفسي، قلب طيب وروح طاهرة، لم يكن بإمكاني أن أطلب أبًا أكثر حبًا ورعاية ودفئًا.. أنتِ حقا أعظم.. أنا أحبك".

أضافت: "أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا، سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة، الـ5 أيام الجايين مهمين أوي ندعي فيهم عشان هيحددوا حاجات كتير أرجو الدعاء.. وشكرا لكل الناس اللي سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة أبدا في أي حد غالي عليكوا.. شكرا".

وكانت الفنانة هنا الزاهد، قد كشفت عن خضوع والدتها أمس السبت، لعملية جراحية دون الكشف عن أي تفاصيل وقتها.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، أحمد حلاوة، محمود حافظ، خالد أنور، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.