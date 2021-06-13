هيفاء وهبي وأكرم حسني وأحمد فهمي.. نجوم الفن يشاركون في تحدي "لو كنت" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الكثير من نجوم الفن في تحدي "لو كنت law kont" الذي انتشر في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك عبر حساباتهم على موقع "إنستجرام"، ومن بينهم:-

ميرهان حسين

الفنانة ميرهان حسين والتي نشرت صورة لها وعلّقت: "لو كنت فاكهة كنت هابقى رمانة الميزان.. لو كنت رقم كنت هابقى مية مية.. لو كنت أكلة كنت هابقى لقمة في الزور".

أوس أوس

الفنان محمد أسامة أوس أوس، ونشر صورة له من أحد العروض الفنية، وعلّق: "لو كنت طويل كنت هبقى أحمد عز الجيل".

حسام الحسيني

المخرج حسام الحسيني نشر صورة له وعلّق: "لو كنت قلم.. كنت هبقى قلم رصاص.. عشان اللي بكتبه ضرب نار".

أكرم حسني

ونشر الفنان أكرم حسني صورة له بالأبيض والأسود، وعلّق: "لو كنت شكل هندسي.. كنت هميل للانحراف".

أحمد فهمي

ونشر المطرب أحمد فهمي صورة له من داخل سيارته وعلّق: "لو كنت شركة كنت هقبل نفسي بس أكون شريكي".

أيتن عامر

ونشرت الفنانة أيتن عامر صورا لها من جلسة تصوير جديدة، وعلّقت: "‎لو كنت ساعة كنت هابقى ساعة حظ ما تتعوضش".

هيفاء وهبي

وشاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في "التريند"، ونشرت صورة لها معلّقة: "لو كنت عين مغمضة.. كنت أبقى برضه شايفه".

خالد تاج الدين

ونشر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين صورة له من أمام سيارته، وعلّق: "لو كنت طيار مكنتش هسيب حقي".

شيكو

وشارك الفنان شيكو في التريند، ونشر صورة له وعلّق: "لو كنت سكينة.. كنت هبقى خادش للحياء".

هشام ماجد

ونشر الفنان هشام ماجد صورة له وعلّق: "لو كنت ورقة كنت هبقى 100 جنيه".

هاجر الشرنوبي

ونشرت الفنانة هاجر الشرنوبي صورة لها بفستان مليء بالورود، وعلّقت: "لو كنت وردة هبقى وردة بلدي".

أحمد أمين

وشارك الفنان أحمد أمين في التحدي، ونشر صورة له وعلّق: "لو كنت فلوس.. كنت هشتري دماغي".

وغيرهم من نجوم الفن الذين يواصلون المشاركة في تحدي "لو كنت law kont".