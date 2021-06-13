أول تعليق من زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بعد خضوعها لعملية تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو لها، بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت زينب على الفيديو قائلة: "لكل حدا اتطمن وسأل عني هيدا الشيء كتير بيعني لي.. الحمد لله أنا صرت أحسن.. الله لا يحرمني محبتكم يا عيلتي الكبيرة".

وكانت زينب فياض خضعت لعملية تجميل في الأنف، وظهرت في فيديو لها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "انستجرام" وقالت: "لا تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، توكلي على الله".

زينب فياض الابنة الوحيدة لهيفاء وهبي، ووالدها هو نصر فياض، وهو ابن عم هيفاء وهبي، والذي تزوجته عام 1990 وانفصلا بعد ذلك بسنوات قليلة، وأنجبت هيفاء ابنتها عام 1993