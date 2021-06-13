أحمد حاتم يتابع ردود الفعل على "ليه لأ".. وينتظر طرح 3 أفلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينتظر الفنان أحمد حاتم عرض فيلمه "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، في دور العرض السينمائي، كما ينتظر عرض فيلم "عروستي" الذي تشاركه البطولة فيه الفنانة جميلة عوض، تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.

أحمد شارك أيضًا في بطولة الفيلم الحربي "السرب" إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبدالحليم، وينتظر عرضه.

يُعرض لأحمد حاتم الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"، على منصة شاهد VIP، ويتابع حاليًا ردود الفعل عليه، وفيه يجسد شخصية صلاح الذي يقوم بدور إيجابي كأب مثالي في حياة طفلته ذات السبع سنوات، إلا أنه يخفق في حياته الاجتماعية كزوج، لينفصل عن زوجته وأم طفلته، ويتخذ قراراً بعدم الزواج مرة أخرى، لكونه أصبح يرفض الفكرة في حد ذاتها.

الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!" يدور حول ندى طبيبة العيون التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وما تواجهه من صعوبات في سبيل تحقيق ذلك. وهو من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك حاتم ومنة شلبي في بطولته كل من سارة عبدالرحمن، مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلة منى أحمد زاهر.