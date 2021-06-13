كيت ميدلتون متلهفة لرؤية مولودة هاري وميغان الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 07:48 مساءً - تحدثت دوقة كامبريدج بصراحة عن آمالها في مقابلة المولودة الجديدة "ليليبت ديانا" قريبًا حيث تقول الدوقة "كيت" إنها لا تستطيع الانتظار لمقابلة المولودة حديثًا، ويأتي هذا التصريح من الدوقة خلال زيارتها إلى كورنوال لحضور قمة G7.

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جولة "كيت" و"جيل بايدن"

زيارة كيت ميدلتون وجيل بايدن لمدرسة كونور داونز الابتدائية- الصورة من حساب دوق ودوقة كامبريدج على إنستغرام



وبحسب موقع "cornwall live" على هامش قمة الـG7، التقت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" بالسيدة الأولى الأمريكية الدكتورة "جيل بايدن" في زيارة لمدرسة كونور داونز الإبتدائية، هايلي، كورنوال، حيث قامت "كيت" وجيل بايدن" بجولة في المدرسة ودردشتا مع التلاميذ في فصل دراسي من أربعة وخمسة أعوام وزيارة الأرانب الأليفة في المدرسة.

زيارة كيت ميدلتون وجيل بايدن لمدرسة كونور داونز الابتدائية- من حساب دوقة كامبريدج على إنستغرام



كما شاركت السيدتان في مناقشة مائدة مستديرة مع خبراء من المملكة المتحدة حول تعليم الطفولة المبكرة، وهو موضوع مهم لكل منهما.

صورة لزيارة كيت ميدلتون وجيل بايدن لمدرسة كونور داونز الابتدائية- من حساب دوق ودوقة كامبريدج على إنستغرام



وفي مؤتمر صحفي سألت إحدى المراسلات "كيت" عن ولادة ابنة "ميغان ماركل" والأمير "هاري" الثانية "ليليبيت ديانا".

فأجابت "كيت": "أتمنى لها كل التوفيق. لا أطيق الانتظار لمقابلتها لأنني لم أقابلها بعد. لذا آمل أن يكون ذلك قريبًا."

وأتبعت المراسلة بسؤال "كيت" عما إذا كانت قد رأت الطفلة بالفيديو بعد. فأجابت: "لا، لم أفعل".

كيت ميدلتون وجيل بايدن تزوران مدرسة كونور داونز الابتدائية- الصورة من حساب دوق ودوقة كامبريدج على موقع إنستغرام



دوق ودوقة كامبريدج يهنئان ميغان وهاري وصول "ليليبيت ديانا"

كانت "كيت ميدلتون" والأمير "ويليام" قد انضما إلى أعضاء آخرين من العائلة المالكة في الترحيب بأحدث إضافة ملكية خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال مشاركة رسالة لطيفة عبر الإنترنت، حيث قال دوق ودوقة كامبريدج، من خلال مشاركة لقطة بالأبيض والأسود لـ"ميغان" أثناء حملها مع "هاري" وابنهما "آرتشي" على حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن سعداء جميعًا بالأخبار السعيدة عن وصول الطفلة "ليلي". تهانينا لـ"هاري" و"ميغان" و"آرتشي"."

"كيت" قد تسافر إلى أمريكا لرؤية "ليليبيت"

وبحسب موقع "The news" وفقًا لبعض المعجبين والخبراء الملكيين ستقوم "كيت" و"ويليام" بزيارة قريبًا للولايات المتحدة لمقابلة ابنة "هاري" و"ميغان" شخصيًا، فهي متحمسة للغاية لرؤية "ليليبت ديانا".