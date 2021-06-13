فين ديزل يصرح بانتهاء سلسلة fast and furious بعد جزءين آخرين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 07:48 مساءً - في إطار الترويج للجزء التاسع من الفيلم الجديد Fast and Furious9 أكد "فين ديزل" في تصريح له أن سلسلة Fast & Furious ستنتهي بجزءين آخرين واللذان من المحتمل إطلاقهما في عام 2023 ثم 2024.

فين ديزل الصورة من موقع First post



تصريحات "فين ديزل"

وبحسب موقع "Yahoo" قال "ديزل" لأسوشيتد برس: "كل قصة تستحق نهايتها الخاصة وقد حان الوقت لتوديع شخصيته دومينيك توريتو وبقية طاقمه."

فيلم Fast and Furious9- الصورة من حساب The fast saga على إنستغرام



وأضاف: "أعرف أن الناس سيشعرون أنه ليس من الضروري أن ينتهي، لكنني أعتقد أن كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي. هناك أسباب للنهاية. أعتقد أن هذا الامتياز يستحق ذلك."

وعندما أخبر "ديزل" ابنته عن انتهاء الفيلم، قال إنها بدأت تذرف الدموع.

"جاستن لين" يعود لإخراج Fast and Furious

قال "جاستن لين" الذي يعود إلى كرسي الإخراج لفيلم Fast & Furious 9 بعد أن غاب عن آخر جزئين، إن فكرة إنهاء الملحمة جاءت خلال محادثة مع "ديزل" الذي لعب الدور الرئيسي في أجزاء أفلام Fast and Furious.

وأضاف "لين": "إن هذا الفيلم بمثابة نوع من الفيلم الأول من الفصل الأخير."

وتابع: "إننا نوعاً ما نعيد تشكيل كل شيء، حتى يختتم الفيلمان التاليان هذه الرحلة المذهلة لهذه الشخصيات."

دور "ديزل" في الفيلم

لعب "ديزل" دور البطولة بدور "دومينيك توريتو" أو "دوم" منذ الفيلم الافتتاحي للامتياز "The Fast and Furious"" في عام 2001.

أبطال سلسلة Fast and Furious

جنباً إلى جنب مع "ديزل"، شارك عدد من النجوم في الفيلم الذي طال إنتظاره منهم "جون سينا"، "ميشيل رودريجيز"، "هيلين ميرين"، "تيريز جيبسون"، "تشارليز ثيرون"، "ناتالى إيمانويل"، "لودا كريس" بالإضافة إلى الوجوه العائدة مثل الممثل "سونج كانج" و"جوردانا بروستر".

فين ديزل في لقطات من الفيلم- الصورة من حساب Fast and Furious على إنستغرام



في العام الماضي، أجلت شركة Universal إصدار "F9" بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق دور العرض.

سلسلة Fast and Furious

بدأ امتياز Fast & Furious في عام 2001 باعتباره فيلمًا مثيرًا للجريمة حول سباقات الشوارع، ولكنه تحول منذ ذلك الحين إلى ظاهرة هائلة. وحققت سلسلة الأفلام أرباحًا كبيرة في شباك التذاكر المحلي والدولي، حيث حقق الفيلمان الماضيان أكثر من مليار دولار (709 مليون جنيه إسترليني). هذا ومن المتوقع أن يكون فيلم Fast & Furious 9 أحد أكبر الأفلام الناجحة هذا الصيف.