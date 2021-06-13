الدورة السادسة عشرة لمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية تحتفي بالأمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يونيو 2021 07:48 مساءً - تحت شعار الأمل، يعُقد مهرجان جنيف الدولي السادس عشر للأفلام الشرقية (FIFOG) في الفترة من 21 إلى 27 يونيو 2021 في جنيف.

صورة من فيسبوك FIFOG



يشارك في المهرجان حوالي أربعين فيلماً، تحتفي بالأمل، حيث تعقد الدورة في ظل الاضطرابات العالمية الناجمة عن Covid-19، وما فرضته من تعقيدات وتدابير صحية.

الأمل أيقونة المهرجان في دورته السادسة عشرة

يؤكد القائمون على المهرجان أن الامل يقود الفنانين دائماً إلى إبداعات سامية، فلطالما عمل صانعو الأفلام الشرقيون في سياق صعب ، لكن ظل الأمل والشجاعة الداعم والمحفز لهم لتشاهد أعمالهم النور.

من فيسبوك مهرجان FIFOG

يتضمن برنامج المهرجان، مسابقتين، في كل من الأفلام الروائية والقصيرة ، حيث يفوز أفضل فيلم روائي بجائزة FIFOG الذهبية وأفضل فيلم قصير بجائزة FIFOG الفضية، فيما كشف المهرجان عن إضافة جائزة FIFOG للجمهور والذي يصوت عبر الإنترنت.

من فيسبوك المهرجان



تعرض الأفلام بدعم من وزارة الثقافة في مدينة جنيف ، حيث تعرض النسخة الجديدة من المهرجان أعمالًا لمخرجين من عدة دول في الشرق والغرب. وستصاحب العروض نقاشات ومؤتمرات ومعارض فنية وبرامج مدرسية وورش عمل تدريبية سمعية وبصرية.

تكريم خاص لأرض الأرز المذهلة

يذكر أن FIFOG ، حدث سينمائي كبير في المشهد الثقافي السويسري، يروج للسينما والتنوع والحوار بين الثقافات. وبدعم من أكثر من 200 شريك ، ويقدم برنامجًا سنويًا يرافقه حوالي ستين ضيفًا، ويشهد سجل تكريم المهرجان هذا العام بلاد الشام ومنها سوريا ولبنان وفلسطين والعراق. حيث سيتم إيلاء اهتمام خاص لأرض الأرز المذهلة. من خلال هذه البانوراما الواسعة ، يود المهرجان إبراز الأمل من خلال الفن ، في مواجهة الشدائد.